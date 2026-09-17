La provincia invirtió más de 91 millones de pesos en insumos de salud sexual y reproductiva

El Ministerio de Salud de Entre Ríos realizó una importante compra de anticonceptivos inyectables, hormonización, tests de embarazo y medicación específica destinados a la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva, dependiente de la Dirección Materno Infanto Juvenil de la cartera sanitaria provincial.

La compra de estos insumos y medicamentos estratégicos demandó una inversión total de 91.041.972 pesos, destinada a fortalecer la cobertura sanitaria estatal. De este modo, se busca garantizar la provisión gratuita y continua de tratamientos en efectores de salud distribuidos en todo el territorio entrerriano. Estos recursos alcanzan a 422 efectores de salud, tanto provinciales como municipales, correspondientes al primer y segundo nivel de atención.

La jefa de división de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva, Carolina García señaló: «La distribución oportuna, continua y equitativa de métodos anticonceptivos constituye una estrategia fundamental de salud pública, ya que garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población y contribuye a mejorar los indicadores sanitarios de la provincia».

El acceso efectivo a una amplia variedad de métodos anticonceptivos permite que las personas puedan decidir de manera libre, informada y responsable sobre su salud reproductiva, favoreciendo la autonomía, reduciendo desigualdades y promoviendo una mejor calidad de vida.

Entre las adquisiciones de mayor volumen económico se destaca la compra adjudicada mediante la Orden Nº 14/26, por un monto de 59.684.800 pesos, correspondiente a la Licitación Pública Nº 01/26. Esta contempla el suministro de 8.000 unidades de anticonceptivos inyectables combinados, fundamentales para los programas de planificación familiar y anticoncepción de la provincia.

En el marco del fortalecimiento del diagnóstico precoz, el Ministerio también formalizó la Orden de Compra Nº 15/26 por 8.140.500 pesos. Mediante esta contratación se asegura la provisión de 15.000 tests de embarazo en orina, insumos clave de diagnóstico para la atención primaria de la salud.

Además, por medio de la Orden de Compra Nº 16/26, se concretó la adquisición de 700 ampollas de Enantato de Testosterona para tratamientos de hormonización y salud integral, por un monto total de 20.219.472 pesos.

Por su parte, a través de la Orden de Compra Nº 17/26 fueron adquiridas 10.000 cajas de comprimidos de espironolactona, que demandó una inversión de 2.997.200 pesos. Se trata de un insumo destinado a las pacientes bajo terapia de reemplazo hormonal.

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