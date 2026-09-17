San José culmina las obras de cordón cuneta en la zona norte y se prepara para iniciar tareas en un nuevo sector de la ciudad

La Municipalidad de San José ingresó en la etapa final de las obras de construcción de cordón cuneta sobre calles Urquiza y Centenario y sus respectivas transversales, en el sector norte de la ciudad, en el barrio ubicado frente al Frigorífico PGE.

El intendente Gustavo Bastian recorrió el sector y supervisó el avance de los trabajos que lleva adelante el municipio, los cuales se encuentran próximos a finalizar y forman parte del plan de mejoramiento de la infraestructura vial y urbanización que viene desarrollándose en distintos barrios de San José.

La intervención permitirá mejorar el escurrimiento del agua, ordenar las calles y generar mejores condiciones de transitabilidad para los vecinos, además de preparar el sector para futuras mejoras en la trama vial.

Una vez concluidas estas tareas, los equipos municipales se trasladarán al barrio ubicado en inmediaciones del cuartel de Bomberos Voluntarios, donde comenzará una nueva etapa de urbanización.

En ese sector se realizarán inicialmente trabajos de nivelación de pisos y reestructuración de conexiones de la red de agua potable, intervenciones necesarias para posteriormente avanzar con las obras de infraestructura vial previstas.

De esta manera, el municipio continúa extendiendo las mejoras hacia sectores que han experimentado un importante crecimiento habitacional durante los últimos años, acompañando la llegada de nuevas familias con infraestructura y servicios.

Las obras buscan no solamente mejorar la circulación y las condiciones de las calles, sino también consolidar los barrios, ordenar su crecimiento y mejorar la calidad de vida de los vecinos, llevando infraestructura urbana a distintos puntos de la ciudad.

Con recursos y equipos municipales, San José continúa avanzando de manera progresiva con un plan de obras que apunta a integrar los barrios y acompañar el crecimiento de la ciudad con más y mejor infraestructura.

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