San José fortalece sus Puntos Verano y avanza en la recuperación de un amplio predio para la próxima temporada

De cara a la temporada estival 2026-2027, la Municipalidad de San José avanza con diferentes acciones destinadas a ampliar y fortalecer la oferta recreativa y turística de la ciudad, en el marco de una estrategia que busca generar más alternativas para vecinos y visitantes y continuar posicionando al destino dentro de la región.

Uno de los principales ejes será la puesta en funcionamiento de los denominados “Puntos Verano”, una propuesta que permitirá distribuir diferentes alternativas recreativas en distintos sectores de San José y complementar los atractivos tradicionales de la temporada.

La iniciativa comprenderá el Parque Acuático de Termas San José, Parque Acuático Laguna Azul, el Polideportivo Municipal, el Recreo Municipal y el nuevo espacio que se proyecta recuperar en el sector del Balneario Camping San José.

Un nuevo espacio que se recupera para la ciudad

Uno de los mayores esfuerzos que lleva adelante la comuna está concentrado en la recuperación y puesta en valor de un predio municipal de aproximadamente 13.000 metros cuadrados, que cuenta con pileta, solárium, Salón de Usos Múltiples (SUM), enfermería, cabañas y espacios destinados a servicios gastronómicos.

Actualmente, diferentes áreas municipales trabajan de manera articulada para recuperar las instalaciones y ponerlas en condiciones para su utilización durante la próxima temporada.

Entre las tareas que se están ejecutando se encuentra la recuperación y optimización integral de la pileta y su entorno, el reacondicionamiento del solárium, trabajos de parquización y mejoramiento de los espacios verdes, además del reemplazo de vidrios rotos y distintas reparaciones sobre la infraestructura existente.

También se avanza en el reacondicionamiento de las cabañas, junto con intervenciones sobre el SUM, la enfermería y los sectores previstos para la instalación de servicios gastronómicos, buscando brindar las condiciones necesarias para recibir tanto a vecinos como a turistas.

La recuperación de este espacio representa un importante esfuerzo para el municipio, que viene destinando recursos, personal y maquinaria para intervenir progresivamente cada uno de sus sectores y volver a incorporar plenamente el predio a la oferta recreativa y turística de San José.

Más propuestas para captar visitantes

Los Puntos Verano forman parte de una política turística que busca diversificar la oferta, ampliar las alternativas durante los meses de mayor afluencia y generar nuevos motivos para elegir San José, complementando sus atractivos consolidados con espacios acuáticos, recreación, gastronomía y una amplia agenda de actividades.

Esta propuesta se complementará con las diferentes acciones de promoción y captación turística que lleva adelante la Municipalidad, fortaleciendo la presencia de San José en mercados emisores y promocionando de manera integral los atractivos, servicios, alojamientos y eventos de la ciudad.

El objetivo es continuar trabajando para incrementar la llegada y permanencia de visitantes, generando un mayor movimiento para alojamientos, comercios, prestadores turísticos, emprendimientos y el sector gastronómico local.

Con la recuperación de infraestructura, la incorporación de nuevos espacios y los distintos Puntos Verano distribuidos en la ciudad, San José se prepara para la temporada 2026-2027 apostando nuevamente al turismo como una herramienta de desarrollo, generación de oportunidades y crecimiento para toda la comunidad.

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