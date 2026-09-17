Una camioneta despistó en la Autovía Artigas

En horas de la tarde de este jueves, personal de Subcomisaría La Clarita, dependiente de Jefatura Departamental Colon, intervino ante un siniestro vial registrado sobre el carril orientado de Norte a Sur de la Autovía G. Artigas al kilómetro 189.

Por causas que se tratan de establecer, una camioneta marca Mercedes Benz Sprinter perteneciente a una empresa de turismo de la ciudad de Diamante que trasladaba a 19 pasajeros, entre alumnos y madres, perdió el control y terminó despistando hacia la banquina, impactando contra el guard rail y sufriendo daños en su parte frontal, sin llegar a volcar.

Afortunadamente, tanto el conductor como los pasajeros resultaron ilesos. No se registró participación de terceros.

Personal policial trabajó en el lugar, donde se interrumpió momentáneamente una mano de circulación hasta la normalización del tránsito, en cuanto a los pasajeros se dispuso el traslado de los mismos a un vehículo similar para continuar su recorrido.

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