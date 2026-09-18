Formar Turismo: comunicar con identidad, el desafío de la segunda charla del ciclo

La Secretaría de Turismo de San José continúa desarrollando el ciclo Formar Turismo, una iniciativa que propone espacios de capacitación, intercambio y aprendizaje para fortalecer el desarrollo turístico local.

Este jueves 17 de septiembre se llevó adelante el segundo encuentro del ciclo, bajo el título “El desafío de comunicar con identidad”, a cargo de Luz Oradini, comunicadora y creadora de Bodega Casona de Piedra. La charla se desarrolló desde las 14 horas en el Salón del Honorable Concejo Deliberante.

Durante el encuentro se abordó uno de los grandes desafíos para quienes forman parte del sector turístico: cómo comunicar de manera genuina, atractiva y efectiva las experiencias que se crean en San José y la región, en un escenario cada vez más competitivo.

La propuesta invitó a reflexionar sobre la importancia de construir una comunicación coherente con aquello que cada emprendimiento es y representa, conocer a los públicos, aprovechar las herramientas disponibles y encontrar una voz propia que permita diferenciar cada experiencia.

“Comunicar mejor, sin dejar de ser quienes somos” fue uno de los ejes de este espacio, pensado para brindar herramientas que ayuden a que los mensajes no solo lleguen, sino que también conecten y despierten el deseo de conocer las propuestas turísticas locales.

El ciclo continúa en territorio

Formar Turismo tendrá su cierre este domingo 20 de septiembre con una salida de campo a productores locales, a partir de las 9 horas.

La jornada permitirá conocer de manera directa distintas experiencias productivas y turísticas de San José, entre ellas Nuez Pecán, Miel Dorada, Licores Bard, Casona de Piedra y Franco Suizos.

De esta manera, el ciclo propone conectar capacitación y territorio, acercando a quienes participan a las historias, productos, saberes y experiencias que forman parte de la identidad productiva y turística de San José.

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