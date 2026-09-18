Un desperfecto mecánico dejó a un camión detenido en la Autovía

Este jueves en horas de la tarde, personal de Comisaría Ubajay acudió a la Autovía José Gervasio Artigas, al kilómetro 205, donde un camión marca Mercedes Benz 1114 que circulaba en sentido norte a sur sufrió un desperfecto mecánico que le impidió continuar su recorrido.

El vehículo, que se dirigía desde Concordia hacia Gualeguaychú, presentó una falla que provocó el desprendimiento del eje y una de sus ruedas traseras, quedando detenido sobre la calzada.

El conductor, afortunadamente no sufrió lesiones y no se registraron terceros involucrados en el hecho.

Debido a la ubicación del rodado, la circulación se vio parcialmente afectada mientras se trabajaba en su reparación y posterior desplazamiento hacia la banquina, quedando el tránsito normalizado una vez finalizadas las tareas.

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