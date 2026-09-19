Conflicto entre ex parejas culminó con un hombre hospitalizado por romper una ventana

En horas de la mañana de este sábado, personal de Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar dependiente de Jefatura Departamental Colón, acudió a un domicilio ubicado en la intersección de calles Tratado del Pilar y Lavalle, a raíz de un llamado que alertaba sobre un conflicto entre una mujer y su ex pareja.

Al llegar al lugar, los funcionarios entrevistaron a la llamante, quien manifestó que el hombre se había presentado en la vivienda e ingresado tras ocasionar daños en una de las ventanas, intentando posteriormente agredirla.

En esas circunstancias, el sujeto sufrió una lesión cortante en una de sus manos, por lo que se trasladó por sus propios medios al Hospital San Benjamín, donde recibió asistencia médica, constatándose una lesión de consideración que requirió su permanencia en el nosocomio.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Fiscalía en turno dispuso que el hombre quedará supeditado a la causa, permaneciendo bajo custodia policial mientras recibía atención médica. Posteriormente, se informó que, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, sería derivado a un centro asistencial de mayor complejidad en la ciudad de Paraná.

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