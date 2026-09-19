Dieron a conocer las fechas de la Fiesta del Campamentista

La Fiesta Provincial del Campamentista ya tiene fecha y San José se prepara para recibir a sus visitantes con dos jornadas a puro verano, juegos, música y mucha diversión.

El 9 y el 10 de enero son las fechas asignadas para la realización de esta fiesta que ya es tradicional que se realice en el anfiteatro natural del Balneario Camping San José.

Un plan para visitar San José con amigos, en familia, armar la carpa y disfrutar de todo lo que tiene el verano sanjosesino para ofrecer.

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