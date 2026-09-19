El gobierno confirmó un aumento del 3,5 por ciento y continuará trabajando en una mejora salarial

El Gobierno de Entre Ríos informó que este viernes no pudo realizarse la reunión paritaria prevista debido a la ausencia de UPCN. Ante esta situación, y por los plazos administrativos que exige la liquidación de haberes, el Ejecutivo resolvió dar a conocer la propuesta vigente y avanzar con su liquidación, sin cerrar la negociación.

La medida contempla un incremento del 3,5 por ciento remunerativo para los haberes de septiembre, tomando como base agosto, que se liquidará de inmediato para no demorar el cobro a los trabajadores mientras continúa el diálogo paritario.

Desde el gobierno remarcaron que la discusión salarial se da en un contexto que exige responsabilidad y prudencia, condicionado por la actividad económica, los ingresos tributarios y el escenario nacional. «Entre Ríos no es una isla. Trabajamos para que cada propuesta sea responsable, sostenible y posible de cumplir», señalaron.

El Ejecutivo destacó que las paritarias se mantienen abiertas desde el inicio de la gestión, con diálogo permanente con los gremios, y que en los próximos días continuará el análisis de las cuentas provinciales para retomar la negociación la semana próxima.

De esta manera, el Gobierno garantiza el pago del 3,5 por ciento remunerativo sin dilaciones y mantiene abierta la búsqueda de una mejora salarial dentro de las posibilidades reales de la Provincia.

www.discofm.com.ar