El Municipio de Feliciano continúa trabajando por toda la ciudad

​Este viernes, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, tuvo una intensa mañana de recorrida supervisando distintas obras que se llevan adelante con mucho esfuerzo:

​SUM del Barrio Bernardino Pereyra: Avances en la infraestructura de techos y cielorrasos.

​Ejido Sur: Trabajos de mantenimiento y puesta en valor de caminos.

​Barrio Guayabito: Instalación de nueva iluminación con pantallas solares.

​Escuelas N° 31, Secundaria N° 7 y N° 69: Obras de mejoramiento de veredas e iluminación para dar mayor seguridad a la comunidad educativa.

​Calle San Martín: Avances en la repavimentación integral.

​Cada uno de estos frentes es posible gracias a un enorme esfuerzo económico del municipio y a la dedicación constante del personal municipal que, acompañados por el buen tiempo, no frena su trabajo.

​»Sigamos así, trabajando entre todos por el avance de nuestra ciudad», exclama el Intendente Arévalo.

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