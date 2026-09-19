El Municipio de Feliciano continúa trabajando por toda la ciudad

Este viernes, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, tuvo una intensa mañana de recorrida supervisando distintas obras que se llevan adelante con mucho esfuerzo:
SUM del Barrio Bernardino Pereyra: Avances en la infraestructura de techos y cielorrasos.
Ejido Sur: Trabajos de mantenimiento y puesta en valor de caminos.
Barrio Guayabito: Instalación de nueva iluminación con pantallas solares.
Escuelas N° 31, Secundaria N° 7 y N° 69: Obras de mejoramiento de veredas e iluminación para dar mayor seguridad a la comunidad educativa.
Calle San Martín: Avances en la repavimentación integral.
Cada uno de estos frentes es posible gracias a un enorme esfuerzo económico del municipio y a la dedicación constante del personal municipal que, acompañados por el buen tiempo, no frena su trabajo.
»Sigamos así, trabajando entre todos por el avance de nuestra ciudad», exclama el Intendente Arévalo.
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