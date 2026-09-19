Frigerio presentó el balance del primer año de MiradorTEC y anunció el lanzamiento de Mirador Impulsa

A días de cumplirse el primer aniversario de MiradorTEC, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó una conferencia de prensa en la que presentó el balance del primer año de funcionamiento del polo tecnológico y anunció la puesta en marcha de Mirador Impulsa, un programa de incubación y aceleración de proyectos que se desarrollará junto a la Bolsa de Comercio de Entre Ríos. «Por los reconocimientos que recibimos y la cantidad de empresas que ocupan este lugar, en apenas un año ya logramos una muestra cabal de que acertamos en la decisión», remarcó.

Del encuentro participaron el ministro de Economía y Servicios Públicos y presidente de la Fundación MiradorTec, Fabián Boleas; el secretario general de la Gobernación y vicepresidente de la institución, Mauricio Colello; y el director de MiradorTec, Carlos Pallotti.

Frigerio recordó que el edificio, de más de 8.000 mt2 y ubicado en una zona estratégica de Paraná, había sido proyectado originalmente para oficinas públicas y que la decisión del gobierno fue transformarlo en un espacio destinado a empresas, universidades, investigadores, laboratorios y emprendedores. Señaló que el objetivo fue convertirlo en el corazón de un ecosistema provincial orientado al desarrollo de la economía del conocimiento. «Eso nos llena de enorme orgullo y satisfacción», remarcó.

En ese marco, precisó que, a un año de la puesta en marcha de MiradorTec, «estamos empezando una nueva etapa: en pocos días vamos a lanzar Mirador Impulsa, una incubadora y aceleradora de proyectos vinculados con la economía del conocimiento, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en Entre Ríos». Y agregó: «Todo lo que venimos haciendo ya muestra resultados concretos en la creación de empresas tecnológicas, el crecimiento de las exportaciones de la economía del conocimiento y, lo más importante, la generación de puestos de trabajo, que en el futuro van a ser muchos más».

Sostuvo que las transformaciones actuales «obligan a tener una vinculación directa entre la economía del conocimiento, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial con el mundo de la educación» y explicó: «Ya hay 3.000 alumnos de primaria que reciben educación en inteligencia artificial, somos una de las cinco provincias que está incorporando esto y ya formamos más de 10.000 docentes también en esta materia».

Frigerio señaló además que industria y tecnología «son perfectamente compatibles, de hecho, las estamos vinculando, ya que el MiradorTec es un lugar donde muchas empresas industriales vienen a hablar con empresas de tecnología para ver cómo pueden mejorar sus procesos, su productividad, su competitividad. Esa interacción existe permanentemente desde hace un año y eso también nos llena de satisfacción porque el MiradorTec también está para impulsar el desarrollo de la industria y el campo entrerrianos», remarcó.

Por su parte, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, se refirió a cómo la tecnología atraviesa a toda la sociedad y a la necesidad de que el Estado se adapte con rapidez. En ese marco, sostuvo que esa adaptación se da en tres dimensiones. «Primero, hacia adentro: estamos llevando adelante uno de los procesos de modernización del Estado más importantes de la historia de Entre Ríos; estamos dejando atrás el papel, implementando la gestión documental y el expediente electrónico, y lanzamos Mi Entre Ríos para que cualquier persona pueda hacer trámites que antes requerían presencialidad desde cualquier lugar y en cualquier momento, con un celular, una tablet o una computadora».

En segundo lugar, agregó, «acompañando a la sociedad: somos una de las primeras cinco provincias en implementar inteligencia artificial en educación». Y, finalmente, «tendiendo puentes entre la formación, las ideas y los proyectos de innovación de los entrerrianos y nuestros sectores productivos. Esa es la idea del programa de incubación que vamos a llevar adelante desde MiradorTec», precisó.

En tanto, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, señaló que «en el último año la fuerza laboral de la economía del conocimiento creció un 4 por ciento, por encima de la media, y esto se traduce en casi 2.000 puestos de trabajo. En el primer trimestre, además, las exportaciones de la economía del conocimiento crecieron un 10 por ciento. Pero, fundamentalmente, MiradorTec refleja la visión que tiene el gobierno de la provincia respecto del conocimiento».

Explicó que «el conocimiento se está convirtiendo en un commodity más, y acá está el Estado entrerriano generando los puentes necesarios entre ese conocimiento, el entramado educativo que tenemos en la provincia -y en Paraná en particular, con más de cinco universidades vinculadas a las ciencias duras- y una industria incipiente en la materia. Sin lugar a dudas, esta política desde el Estado de la provincia fomenta y ayuda al desarrollo que estamos viendo», indicó.

Finalmente, el director de MiradorTec, Carlos Pallotti, agregó que «los premios nos posicionan a nivel nacional, hacen que se hable de Entre Ríos, del polo y de MiradorTec, y potencian el talento que tenemos acá para llevar adelante proyectos. Cada vez recibimos más proyectos de distintas partes de Argentina y de algunos lugares del mundo que evalúan desarrollarse con talento entrerriano. A eso le estamos agregando alguna fuente de financiamiento, siempre del ámbito privado, para acompañar a aquellos proyectos que necesiten capital», informó.

Mirador Impulsa

El propósito de Mirador Impulsa, el programa de aceleración e incubación provincial, es lograr que cada vez más ideas entrerrianas se transformen en empresas y que cada vez más proyectos entrerrianos encuentren el capital que necesitan para crecer y desarrollarse. Busca acortar la distancia entre tener un buen proyecto y contar con las herramientas, los contactos y el capital necesarios para hacerlo realidad.

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