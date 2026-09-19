Investigación por abuso de arma culminó con un allanamiento positivo

A raíz de una investigación iniciada de oficio desde la Jefatura Departamental Colón, bajo los lineamientos del Agente Fiscal Dr. Blanc Sebastián, en relación a un hecho de abuso de arma ocurrido en el Barrio San Francisco, donde se habría producido un enfrentamiento entre vecinos con utilización de armas de fuego, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal llevó adelante distintas tareas tendientes a esclarecer lo sucedido.

Como resultado de las averiguaciones realizadas, se reunieron elementos que permitieron solicitar una medida judicial, la cual fue autorizada por el Juzgado de Garantías de Colón. De esta manera, durante el mediodía de este viernes se concretó un Allanamiento y Requisa Domiciliaria en una vivienda ubicada en calles Berin y Craviotto, obteniéndose resultado positivo.

En el lugar, los funcionarios policiales actuantes procedieron al Secuestro de una mira telescópica para arma de fuego, con anclaje, marca Shilba, elemento de interés para la causa. Asimismo, fue detenido un hombre de 29 años, señalado como una de las partes involucradas en el hecho investigado.

Finalizada la diligencia, por disposición de la Unidad Fiscal de turno, el detenido fue trasladado y alojado en sede policial, quedando a disposición de la Justicia.

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