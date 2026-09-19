Reconocimiento a Fabio Matías Guerrero en la Plaza San Miguel

En la mañana de este viernes se llevó a cabo en la Plaza San Miguel el descubrimiento de una placa en reconocimiento a Fabio Matías Guerrero, en virtud de la Minuta de Comunicación N.º 10/2025 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de San José.

La placa reconoce su participación como uno de los ideadores e impulsores de la creación de este espacio público del barrio ubicado en 1º de Mayo y Centenario, destacando su compromiso y participación en iniciativas vinculadas al crecimiento de la comunidad.

Del momento participaron la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Mirta Pérez; los concejales Silvia Camejo, Adriana Degeneve, Mirta Zeballos y Gabriel Truffa; la secretaria de Turismo y Desarrollo Humano, Anabella Lubo; y la secretaria del HCD, Diana Bes.

También estuvieron presentes familiares y amigos de Fabio, funcionarios municipales y vecinos y vecinas, quienes acompañaron este momento de reconocimiento y memoria.

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