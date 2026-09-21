Ahora se puede solicitar un turno en cualquier oficina de ANSES

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recuerda que ahora los ciudadanos pueden optar por el lugar en donde deseen realizar su trámite al solicitar un turno.

Para ello deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a anses.gob.ar e ir a Trámites y servicios, opción Turnos.

2. Elegir Solicitar un turno.

3. Elegir el trámite deseado.

4. Escribir el número de CUIL del titular y pulsar Continuar.

5. Revisar que los datos de contacto (teléfono y correo electrónico) estén correctos y optar por Buscar por provincia.

6. Seguir los pasos que indica el sistema.

Esta modalidad permite contemplar situaciones laborales, familiares, de viaje o residencia transitoria que puedan dificultar la gestión por el domicilio declarado. Además, favorece la descentralización de la atención, optimiza la capacidad operativa de las oficinas y contribuye a reducir traslados innecesarios y tiempos de espera.

Es importante destacar que los turnos solicitados pueden ser consultados y cancelados a través de mi ANSES.

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