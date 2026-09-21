Aprehendieron a un joven por desobediencia judicial

En horas de la noche de este domingo, personal de Comisaría Minoridad y Violencia Familiar dependiente de Jefatura Departamental Colón, acudió a inmediaciones de Bv. Ferrari, en zona del Parque Quiroz, a raíz de la activación de un botón antipánico.

En el lugar, una joven manifestó que su ex pareja, sobre quien pesan medidas restrictivas vigentes, se había acercado y mantenido una actitud intimidante, llegando a tomarla del cabello.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la aprehensión del joven, de 19 años, por el delito de Desobediencia Judicial, siendo trasladado y alojado en sede policial, quedando a su disposición.

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