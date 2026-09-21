Avanzan los estudios de suelo para llevar agua potable a los barrios El Cardal y Guayabito de Feliciano

La Municipalidad de San José de Feliciano continúa priorizando el acceso a los servicios básicos y la planificación urbana integral. Este vienes, autoridades municipales mantuvieron una reunión de trabajo clave con miembros del Consejo Directivo de Agua Potable y el geólogo a cargo de los estudios de suelo proyectados para los barrios Cardal y Guayabito.

El encuentro contó con la participación del secretario de Obras Públicas, Arq. Sergio Arévalo; la Arq. María Emilia Salinas; y la asesora legal del municipio, Dra. Guadalupe Pereyra. El objetivo principal de la mesa de trabajo fue coordinar la evaluación técnica preliminar para determinar la viabilidad de las zonas e identificar los puntos estratégicos donde se podrían realizar las perforaciones para la extracción de agua potable.

Esta instancia evaluativa resulta fundamental para garantizar la factibilidad técnica del recurso antes de avanzar con las ejecuciones de obra. De este modo, la gestión municipal reafirma su compromiso con el desarrollo de infraestructura planificada y el bienestar de los vecinos de ambos barrios.

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