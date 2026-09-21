Gustavo Bastian acompañó los festejos por los 150 años de la Escuela Nº 7 “Tomás Godoy Cruz”

El intendente de San José, Gustavo Bastian, acompañó este domingo los festejos por los 150 años de la Escuela Nº 7 “Tomás Godoy Cruz”, institución que forma parte de la historia y la vida cotidiana de numerosas generaciones. Durante el Acto Protocolar, se realizaron reconocimientos a ex docentes e integrantes de la Cooperadora, además de presentaciones artísticas.

La escuela se encuentra dentro del ejido de Colón, pero a ella concurren estudiantes de la comunidad de San José. En este marco, desde el Área de Educación y el Área de Protocolo, la Municipalidad acercó un obsequio en nombre del Municipio para acompañar este aniversario y reconocer a toda la comunidad educativa.

Desde la Municipalidad de San José se destacó la importancia de acompañar a las instituciones educativas vinculadas a nuestra comunidad, fortaleciendo los vínculos y promoviendo el trabajo articulado más allá de los límites jurisdiccionales.

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