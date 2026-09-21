Salud Municipal presente en la Fiesta de la Primavera en San José

El viernes 19 de septiembre, el equipo de Salud de los CAPS municipales, estuvo presente en las actividades de la Fiesta de la Primavera en San José, acompañando a estudiantes de nuestra ciudad y acercando acciones de promoción y prevención de la salud.

Durante la jornada se brindó información y orientación sobre cuidados y salud integral, se entregó folletería y preservativos, y se generaron espacios de consejería y escucha para las y los jóvenes.

La presencia del equipo de Salud en estos espacios busca facilitar el acceso a información confiable y promover el cuidado y la prevención, acercando las políticas de salud a los lugares de encuentro de las juventudes.

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