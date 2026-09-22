“Feliciano Te Acompaña”, un plan integral de salud mental y bienestar comunitario

Con la firma del decreto correspondiente, el Departamento Ejecutivo Municipal oficializó el lanzamiento de “Feliciano Te Acompaña”, una política pública integral destinada al cuidado, la contención emocional y la promoción de la salud mental de todos los vecinos y vecinas de la localidad.
El programa posiciona al Estado municipal como un actor presente y cercano, promoviendo la corresponsabilidad social, familiar e institucional en todo el territorio. Su objetivo principal es conformar una red participativa para abordar de manera prioritaria el bienestar integral, el cuidado de la salud mental y la contención ante situaciones de vulnerabilidad.
Ejes clave y acciones del programa
El plan contempla la implementación de diversos dispositivos territoriales orientados a atender las necesidades de la comunidad en sus distintos barrios.
Salud Mental y Bienestar Emocional.
Prevención y Contención.
Red Comunitaria de Cuidados.
Deporte, Cultura y Educación.
Próximos pasos e implementación
La agenda de trabajo comenzará con la conformación de una Mesa Intersectorial de Salud Mental y Cuidados, un espacio permanente de coordinación entre el sector público y referentes locales. Asimismo, se llevará a cabo un mapeo territorial para descentralizar los servicios y se dictarán ciclos formativos abiertos sobre primeros auxilios emocionales y prevención destinados a docentes, instituciones y vecinos.
Con este lanzamiento, la gestión municipal reafirma su compromiso de acompañar a cada felicianero y felicianera, fortaleciendo los lazos comunitarios y garantizando el acceso al bienestar emocional en todo el ejido municipal.
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