Frigerio se reunió con Santilli por el Presupuesto 2027 y obras clave para Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio, se reunió este martes por la mañana en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para analizar los temas vinculados a la agenda conjunta entre la Nación y la provincia, así como los proyectos legislativos sobre el Presupuesto 2027 y la Reforma Política.

Frigerio y Santilli conversaron sobre el Presupuesto 2027, la deuda que el PAMI mantiene con Entre Ríos y una propuesta de mejora tarifaria para el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, que en caso de llevarse a cabo permitirá contar con fondos para más obras en la provincia.

Además, realizaron un seguimiento de algunas de las obras que ya se están llevando a cabo: los avances en la ruta 18, el sistema de tratamiento de afluentes y efluentes cloacales de Villaguay y la nueva planta potabilizadora de agua de Concordia.

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