San José continúa con los trabajos de mejoramiento vial en Barrio Santa Teresita

La Municipalidad de San José, a través de la Secretaría de Obras Públicas, continúa avanzando con las tareas de mejoramiento y recuperación de calles en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y mejorar las condiciones de circulación de los vecinos.

En esta oportunidad, los trabajos se desarrollan sobre calle Hoffman, en Barrio Santa Teresita, donde se llevan adelante tareas de abovedado y enripiado de la calzada.

Para la ejecución de estas labores, el Municipio dispuso una motoniveladora, camiones volcadores encargados del traslado de broza y ripio, y un camión regador que permite realizar el riego necesario para favorecer la compactación de los materiales y mejorar las condiciones de la superficie vial.

Estas intervenciones forman parte del programa de mantenimiento y recuperación de la red vial urbana que la Municipalidad desarrolla progresivamente en los distintos barrios de San José, utilizando maquinaria, personal y recursos municipales para mejorar la infraestructura y facilitar la circulación diaria de los vecinos.

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