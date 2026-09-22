Se viene la 11° edición del Festival del Pollo al Disco

Este domingo 11 de octubre, San José se encuentra en el Predio Multieventos para disfrutar una noche de sabores, música, danza y tradición.

Se llevará adelante el Concurso de Pollo al Disco, habrá feria de emprendedores y artesanos y no puede faltar la música y danza en el Andén desde las 18:00 horas con Pasión Folclórica y Andapallá.

Además habrá gran Peña del Pollo al Disco desde las 21:00 horas con Huellas de Tradición, Los Andariegos del Chamamé y Los Duendes.

Venta de porciones a beneficio de los 50 años del Hogar de Ancianos La Inmaculada.

Ya se puede adquirir una mesa con 4 sillas por solo $15.000 para disfrutar del festival, en la Oficina de Turismo, Peyret 1180 o llamando al 3447 648480.

El evento se realizará el domingo 11 de octubre, desde las 18:00 horas, con entrada gratuita en Predio Multieventos, cito en Entre Ríos y Caseros de la ciudad de San José.

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