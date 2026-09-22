Un hombre fue aprehendido tras ser sorprendido cuando sustraía elementos de una vivienda

Un procedimiento policial desplegado en la ciudad de Colón culminó con la aprehensión de un hombre de 35 años, quien fue sorprendido cuando intentaba sustraer diversos elementos del interior de una vivienda particular.

El hecho se registró durante la mañana de este martes, cuando personal dependiente de la Sección Comando Radioeléctrico acudió de urgencia a un inmueble situado en inmediaciones de calle Alvear entre 12 de Abril y San Martín. La intervención se desencadenó a partir de llamados a la sala de comunicaciones y videovigilancia, en donde alertaban sobre la presencia sospechosa de un individuo que habría traspasado los límites perimetrales del predio tras escalar un muro divisorio.

Al arribar al lugar y realizar la correspondiente inspección en el interior del predio, los efectivos actuantes visualizaron al sospechoso en el preciso instante en que intentaba egresar de la finca a través de una ventana. El sujeto llevaba consigo una bolsa que contenía diversos utensilios de cocina.

Tras ser rápidamente reducido, se entabló comunicación con la Unidad Fiscal en turno. La magistratura actuante dispuso la inmediata aprehensión del causante, como así también su posterior traslado y alojamiento en sede policial, quedando a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

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