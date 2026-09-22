Una mujer resultó con lesiones graves tras un impacto entre un automóvil y una motocicleta

Este lunes, un siniestro vial tuvo lugar en la intersección de las calles Paysandú y Vergniaud, de la ciudad de Colón, en donde una mujer resultó con lesiones graves.

Por causas que se tratan de establecer, el suceso fue protagonizado por una motocicleta marca Honda Wave de 100 cc, en la que se desplazaban dos mujeres adultas y un automóvil Chevrolet Onix, conducido por una ciudadana de 41 años, que transitaba por calle Paysandú.

Como consecuencia del choque, la acompañante del rodado de menor porte, una mujer de 38 años, debió ser asistida en el lugar y posteriormente trasladada hacia el hospital local. En el nosocomio, el cuerpo médico constató que la paciente presentaba lesiones de carácter grave, diagnosticándole una fractura de tibia y peroné. Por su parte, la conductora del motovehículo, de 36 años, y la automovilista resultaron ilesas.

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