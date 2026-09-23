El Foro de Seguridad Ciudadana continúa acercándose a los barrios sanjosesinos

El Foro de Seguridad Ciudadana, presidido por la titular del HCD San José, Mirta Pérez, continúa generando espacios de encuentro y diálogo con la comunidad a través de la iniciativa “Foro de Seguridad va a los Barrios”.

En este marco, durante la jornada de este martes se realizó un nuevo encuentro en la Plaza Santa Teresita, donde se compartieron inquietudes y diferentes situaciones vinculadas a la seguridad, fortaleciendo el diálogo directo con la ciudadanía. La actividad se sumó al encuentro realizado la semana anterior en barrio Loma Hermosa.

Desde el Foro se continuará trabajando en la organización de nuevos encuentros en otros barrios de la ciudad, con el objetivo de acercar este espacio de participación y escucha a más sectores de San José.

Asimismo, como parte de las acciones de prevención, el miércoles 30 de septiembre a las 19 horas se realizará en la Sala de Sesiones del HCD San José una charla sobre prevención de ciberdelitos y estafas virtuales, destinada a prestadores turísticos de la región.

La propuesta busca brindar información y herramientas para reconocer situaciones de riesgo, prevenir posibles estafas y fortalecer la seguridad en el desarrollo de la actividad turística.

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