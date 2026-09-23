Faustino Marsó compitió en el Mundial Ironman 70.3 de Niza

El sanjosesino Faustino Marsó participó del Ironman 70.3 World Championship, disputado en Niza, Francia, luego de haber obtenido en marzo la clasificación al Mundial tras ganar su categoría en el Ironman 70.3 de Punta del Este.

La competencia comprendió 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 kilómetros de carrera. Marsó completó la prueba en 5 horas y 20 minutos, alcanzando el 117º puesto de su grupo de edad y el 7º lugar entre los participantes sudamericanos.

Desde la Municipalidad de San José se felicita a Faustino por este logro y por haber llevado el nombre de nuestra ciudad a una competencia internacional, destacando el esfuerzo y la dedicación que implicó su preparación para llegar a esta instancia.

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