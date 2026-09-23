Feliciano continúa trabajando en la formación y la educación de sus estudiantes

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, firmó un convenio específico de prácticas educativas y pasantías con el Instituto de Formación Docente, especialmente en para la carrera Tecnicatura en Software

Esta iniciativa se lleva adelante en el marco de la Normativa del CGE, con el objetivo de que los alumnos puedan realizar sus vinculaciones formativas en distintas áreas e instalaciones de la Municipalidad.

De esta manera los estudiantes realizan prácticas de carácter estrictamente pedagógico en un entorno de trabajo real, con acompañamiento de tutores, seguros correspondientes y todo lo relacionado con un aprendizaje que le permita tener herramientas en el mundo laboral .

«Seguimos apostando por la educación, abriendo las puertas de la gestión municipal para acompañar el aprendizaje y el futuro desarrollo profesional de los jóvenes de Feliciano», manifestó al respecto Arévalo.

www.discofm.com.ar