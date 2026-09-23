Modernización del Estado: Diputados dictaminó a favor de un nuevo régimen de compras tecnológicas

Con la presencia de funcionarios provinciales, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología avanzó con el proyecto del Poder Ejecutivo que busca modernizar el Estado y agilizar la administración pública. La iniciativa, que cuenta con dictámenes de mayoría y minoría, incorpora herramientas como el expediente digital y reformas en las contrataciones tecnológicas. La futura ley creará mecanismos específicos para la contratación de software y licencias, buscando reducir costos y eliminar intermediaciones.

La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, presidida por la diputada Susana Pérez, analizó el proyecto de ley de Transformación e Innovación Digital de Entre Ríos, de autoría del Poder Ejecutivo, para el cual emitió dictamen de mayoría. En esta instancia de debate asistieron como invitados el secretario Legal y Técnico de la Provincia, Esteban Vitor; el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza; el director general de Modernización Administrativa, Alejandro Mildenberger; y el coordinador legal, técnico y administrativo de la Secretaría Legal y Técnica, Leonel Rodríguez. El expediente cuenta además con dictamen de la primera minoría.

El proyecto establece un marco integral para la innovación pública, el Estado inteligente, el gobierno y la ciudadanía digital y la gobernanza de datos. La propuesta alcanza a los tres Poderes del Estado, organismos autárquicos, autónomos, empresas estatales y demás entes del sector público provincial, con la posibilidad de adhesión de municipios y comunas. Además, fija principios vinculados con la interoperabilidad, accesibilidad, seguridad y privacidad de los datos, transparencia, participación y simplificación de los trámites.

Entre sus disposiciones, el dictamen incorpora herramientas como el expediente digital, la firma digital y electrónica, el domicilio y las notificaciones digitales, plataformas para trámites y servicios gubernamentales, la Ventanilla Única Digital y el principio de “una sola vez”, que busca evitar que la ciudadanía presente información que ya se encuentra en poder del Estado. Otro de los capítulos crea un Régimen de Innovación de Compras y Contrataciones Públicas. El texto propone adaptar los procedimientos de contratación a las características de los bienes y servicios tecnológicos e incorpora mecanismos específicos para software, suscripciones, licencias y servicios SaaS (servicios de aplicaciones que se alojan en la nube), además de contemplar mecanismos de control y resguardo para los pagos anticipados.

Al hablar frente a los miembros de la comisión, Vitor explicó que “el objetivo de este proyecto es modernizar y transformar el Estado con herramientas tecnológicas disponibles, tal como sucede en otras provincias, para convertirlo en un Estado más ágil, transparente y que dé respuestas a los ciudadanos”. Por su parte, Gainza sostuvo que “el Estado provincial no puede no contar con herramientas tecnológicas básicas para poder operar y dar respuestas. Hay que eliminar las intermediaciones para la contratación de servicios de tecnología que encarecen los costos del Estado. De eso se trata esta ley”, afirmó.

Durante el tratamiento del expediente en comisión se incorporó un texto referido a la garantía de los derechos de los trabajadores. El artículo 55º del dictamen dispone que la implementación de la ley no afecta los derechos y garantías de los trabajadores del Estado provincial, alcanzados por la Ley Nº9.755 y sus modificatorias, y contempla la capacitación y provisión de herramientas digitales necesarias para las funciones vinculadas con los procesos de transformación digital. Esta incorporación se produjo luego de las consultas realizadas con representantes gremiales.

Dictamen de la primera minoría

Durante el transcurso de la comisión, miembros de la primera minoría presentaron un texto alternativo para el proyecto de Ley de Transformación e Innovación Digital de la Provincia de Entre Ríos. El dictamen de minoría propone establecer un marco general orientado a fortalecer las capacidades estatales, simplificar procedimientos y mejorar los servicios públicos bajo el principio de centralidad en las personas. Propone la creación de la “Agencia Provincial de Transformación Digital (APTD)” como organismo dotado de competencia para coordinar las políticas del área e incorpora facultades de control y evaluación de proyectos tecnológicos estratégicos. El texto incluye un capítulo sobre participación social y sindical, establece la creación de un Consejo Consultivo permanente y establece la obligatoriedad de tratar en el ámbito de la negociación paritaria sectorial las cuestiones vinculadas con el impacto de la tecnología en las condiciones de trabajo, perfiles laborales y reconversión funcional.

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