Presentaron un proyecto de investigación sobre los Oberwalliser

Este miércoles por la mañana, la Sala Sembradoras de Entrerrianía del Honorable Concejo Deliberante de San José fue escenario de un encuentro entre la Presidenta del HCD, Mirta Pérez, la Secretaria de Turismo y Desarrollo Humano, Anabella Lubo con Susana Andereggen y María Inés Alonso.

Durante la reunión se dialogó sobre un proyecto de investigación vinculado a la presencia de los Oberwalliser (Alto Valaisanos) en la fundación de la Colonia San José, un grupo de aproximadamente 150 personas procedentes del Oberwallis, Suiza, que formaron parte del asentamiento fundacional en 1857.

La investigación, coordinada por Susana Andereggen, busca profundizar en la identificación de las familias fundadoras, su instalación y permanencia en la región, sus costumbres, idioma, religión y participación en el desarrollo de la Colonia San José, así como recuperar historias familiares y documentación vinculada a este proceso migratorio.

El proyecto contempla además el aporte de historiadores, investigadores y descendientes de familias alto valesanas, con el objetivo de contribuir a la recuperación y difusión de parte de la historia y la identidad cultural de San José.

Desde el HCD se destacó la importancia de acompañar y poner en valor este tipo de iniciativas que contribuyen a preservar la memoria y el patrimonio histórico de nuestra comunidad.

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