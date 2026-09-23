Tras un allanamiento por amenazas, secuestran drogas, armas y detienen a una mujer

Un procedimiento desplegado en la tarde de este miércoles en la ciudad de San José, culminó con la incautación de sustancia estupefaciente, un importante acopio de elementos punzocortantes, la detención de una joven por resistencia a la autoridad y la supeditación de un hombre a una causa judicial por amenazas.

La intervención fue dispuesta por el Juzgado de Paz de San José a raíz de una denuncia radicada por amenazas, por parte de una ciudadana de 53 años que, según datos brindados, tendría en su poder armas de fuego.

Frente a la gravedad del cuadro de situación, los efectivos de Comisaría San José, dependiente de Jefatura Departamental Colón, ejecutaron una medida de allanamiento y requisa domiciliaria en una finca ubicada en calle Sargento García.

Al irrumpir en el inmueble, una de las ocupantes intentó entorpecer el accionar policial y buscó descartar de manera apresurada un envoltorio que contenía una sustancia blanca, en el sector del sanitario. Tras asegurar la escena, se dio participación al personal especializado de la División Drogas Peligrosas de Colón, quienes mediante la prueba de campo correspondiente confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína.

Durante la requisa general de la vivienda, además del hallazgo, se secuestró una peligrosa arma tipo lanza de fabricación casera, varias armas blancas, un bastón rebatible y una réplica de pistola calibre 9 milímetros.

Como consecuencia del procedimiento, se dispuso la inmediata detención de la joven de 22 años que intentó obstruir la labor policial, siendo alojada en Comisaría de la Mujer por el delito de Resistencia a la Autoridad. En tanto, la mujer investigada de 53 años fue trasladada para su correcta identificación, quedando supeditada a las actuaciones judiciales correspondientes.

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