Aprehensión de un hombre por incumplir una restricción judicial

Un individuo de 27 años fue aprehendido en la noche de este miércoles, tras ser localizado oculto en la vivienda de su ex pareja, infringiendo una medida cautelar vigente dispuesta por la Justicia de Familia de Colón.

El procedimiento se desencadenó cuando un móvil del Comando Radioeléctrico acudió a una finca situada en calle Leguizamón al 500. En el lugar, la damnificada alertó al personal interviniente sobre la presencia no autorizada de su ex concubino en el inmueble, acción que quebrantaba las disposiciones de protección dictadas previamente.

Tras realizar una inspección en el predio, el personal actuante halló al sospechoso escondido en un pasillo de la propiedad. Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal de turno de Colón, desde donde se dispuso el traslado del involucrado a dependencia policial, en donde quedará alojado. 

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