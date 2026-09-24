Cafesg realizó la apertura de sobres para dos obras en Concordia y San José

La Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) llevó adelante la apertura de sobres de dos nuevas licitaciones públicas orientadas a fortalecer la infraestructura educativa en la región, en el marco de las políticas impulsadas por el Gobierno de Entre Ríos.

En la jornada de hoy se llevaron a cabo los actos de apertura de ofertas para la puesta en valor de la histórica Escuela Normal de Concordia y la ampliación de la Escuela N° 54 Carlos Souriques de San José, con una importante participación de empresas oferentes y autoridades provinciales y locales.

El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó que «la cantidad de empresas que se presentaron en estas dos licitaciones demuestra el nivel de confianza en la Provincia, en la transparencia de nuestros procesos y en la decisión del Gobierno de sostener la obra pública. Estamos generando las condiciones para que la inversión llegue a cada comunidad y se traduzca en infraestructura que mejore la vida de los entrerrianos, especialmente en nuestras escuelas».

Por su parte, el presidente de Cafesg, Carlos Cecco, expresó: «Es una satisfacción continuar avanzando con el Plan de mejoramiento de infraestructura escolar y hospitalaria en la región, en dos meses ya licitamos tres obras y el mes que viene vamos a licitar tres más, que se suman a las más de 20 obras que tenemos en ejecución en este momento».

Puesta en valor de la Escuela Normal de Concordia

En primer término, se concretó la apertura de sobres para la obra de refacción, restauración y puesta en valor de la emblemática Escuela N° 15 Domingo Faustino Sarmiento (Escuela Normal) de Concordia, un proyecto largamente esperado por toda la comunidad educativa local que cuenta con un presupuesto oficial superior a los 1.498 millones de pesos.

Para este llamado se presentaron ocho empresas oferentes, reflejando el interés del sector privado en ejecutar los trabajos. Esta nueva convocatoria surge tras la desestimación del anterior llamado a licitación -Licitación Pública N° 6/2026-, que quedó sin efecto luego del análisis técnico, legal y económico de las propuestas presentadas, en el que se constató que ninguna cumplía en su totalidad con los requisitos formales establecidos en los pliegos de bases y condiciones ni con las especificaciones técnicas de la obra.

El acto contó con la presencia del presidente de Cafesg, Carlos Cecco, acompañado por los vocales del organismo, Pablo Canali, Martín Dri y Marcelo Bisogni. Asimismo, participaron de la convocatoria el diputado provincial Marcelo López, el director departamental de escuelas de Concordia, Alejandro Ramírez y la directora de la institución, Carina Schanfeld.

Ampliación de escuela en San José

Por otra parte, se avanzó con la apertura de ofertas para la tan esperada obra de ampliación de la Escuela N° 54 Carlos Souriques del barrio Perucho de la ciudad de San José, un edificio cuya comunidad aguardaba la culminación de sus etapas constructivas para dar respuesta a la demanda escolar de la zona. Esta licitación cuenta con un presupuesto oficial de más de 508 millones de pesos y contó con la presentación de seis empresas oferentes.

Del acto licitatorio, participaron el presidente de Cafesg, Carlos Cecco, junto a los vocales Pablo Canali y Martín Dri, el diputado provincial Mauro Godein y el concejal por la ciudad de San José, Gabriel Truffa, además de las empresas oferentes y vecinos de la comunidad educativa.

Con estas iniciativas, la Cafesg y el gobierno provincial ratifican su firme decisión política de sostener la inversión en infraestructura escolar, garantizando procesos transparentes que aseguren la correcta ejecución de obras de gran envergadura destinadas a mejorar las condiciones educativas de estudiantes y docentes entrerrianos.

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