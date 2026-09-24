Feliciano fue sede de un encuentro de reorganización y se planteo la necesidad de internas en el PJ

Referentes provinciales se reunieron en San José de Feliciano. El encuentro estuvo marcado por la necesidad de consolidar el partido la participación mediante elecciones internas que permitan legitimar cada propuesta, además de definir estrategias frente al contexto actual y presentar propuestas para ser la opción y la alternativa elecroral en el 2027.

Parte del peronismo entrerriano se congregó en Feliciano con la mira puesta en la reorganización partidaria y la unidad con un fuerte pronunciamiento a la validación partidaria mediante elecciones internas.

En este escenario político económico y social complejo y con la mira puesta en ser la opción electoral la Casa del Partido Justicialista de San José de Feliciano fue sede de un encuentro de debate y militancia.

La convocatoria, que tuvo como anfitrión al intendente local Damián Arévalo, reunió al intendente de Villaguay y presidente de la Liga de Intendentes del PJ, Adrián Fuertes, la diputada provincial Nene Moreno junto al diputado provincial y ex intendente de Concordia Enrique Cresto, el intendente de Piedras Blancas Guido Mezquida entre otros dirigentes quienes junto a militantes y dirigentes de la región reflexionaron acerca del contexto actual y plantearon líneas de acción política.

En las exposiciones se destacó la importancia de sostener la unidad partidaria y de la formulación de propuestas ante la difícil situación.

El debate político tras un intercambio con militantes estuvo centrado en sostener las bases y proyectar el futuro con propuestas, también se analizó con crudeza el escenario actual y coincidieron en la urgencia de abordar la necesidad de internas en las ciudades y en las provincias como única vía de legitimidad participación y transparencia para hacer frente a las demandas de las comunidades locales y recuperar el gobierno nacional y provincial.

Durante el encuentro se abordaron las principales problemáticas locales y regionales provinciales y nacionales, haciendo especial hincapié en la necesidad de que el Peronismo vuelva a ser sea quien defina los destinos del país y de los entrerrianos.

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