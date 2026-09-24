Frigerio anunció un programa para cuidar el salario y la capacidad económica de empleados públicos y jubilados

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves una conferencia de prensa en la que presentó un nuevo programa destinado a proteger el salario y fortalecer la capacidad económica de los empleados públicos y jubilados de Entre Ríos. Además, anunció que se incorporará la educación financiera en las aulas a través del Consejo General de Educación.

La iniciativa, que se instrumentará a través de la tarjeta Sidecreer, fue presentada junto al secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, y el presidente de Sidecreer, Mariano Reyno Buch. El programa reúne medidas orientadas a ordenar el acceso al crédito, ofrecer financiamiento en mejores condiciones, aliviar el endeudamiento y brindar mayor transparencia en los descuentos que impactan sobre los haberes.

Al respecto, el gobernador dijo que el programa cuenta «con medidas concretas para cuidar el salario y la capacidad económica de los empleados públicos y los jubilados de nuestra provincia porque sabemos que muchas veces el crédito, que debería ser una solución, termina transformándose en un problema. Esto pasa cuando las deudas y los descuentos empiezan a llevarse cada vez más una proporción importante de los salarios», detalló.



Si bien «Entre Ríos es una de las provincias en la Argentina con menos problemas de sobreendeudamiento, eso no quiere decir que para cada familia de nuestra provincia que sufre esta situación, eso no sea un drama. Por lo cual, nosotros tenemos que actuar y por eso hemos decidido plantear algunas políticas», remarcó.

En ese sentido, Frigerio sostuvo: «Como Estado no solo tenemos el rol de poner límites al endeudamiento y a las empresas que tienen detrás, de prestarle a la gente un negocio, sino también el rol de ayudar a sobrellevar una situación difícil para algunas familias y jubilados del sector público de la provincia, y el rol de capacitar y educar desde el punto de vista financiero a nuestros jóvenes. Por eso también desde el Consejo General de Educación estamos trabajando en la incorporación de educación financiera en nuestras aulas porque tenemos que educar desde temprana edad y de manera creciente en esta materia», precisó.



A modo de síntesis, el mandatario finalmente repasó las medidas. «Vamos a poner un límite del 40 por ciento en los haberes para contraer cualquier tipo de préstamo personal o ayuda económica. Vamos a lanzar una nueva línea de préstamos con la tasa más baja del mercado a cargo de Sidecreer, y en eso se invertirá 2000 millones de pesos, y vamos a hacer un nuevo plan de refinanciamiento de deudas que se suma al del Banco de Entre Ríos, también con las tasas más bajas de mercado, del 35 por ciento y plazos de amortización de 48 meses».

Cuatro ejes para proteger el ingreso de los trabajadores

Como primer eje, el gobierno provincial estableció un nuevo límite del 40 por ciento del haber para contraer cualquier tipo de préstamo personal o ayuda económica mediante código de descuento con entidades habilitadas por la provincia. Además, creó un código exclusivo de compra que permitirá descontar hasta el 30 por ciento del salario por consumos realizados con la tarjeta Sidecreer.

En segundo lugar, se lanzó una nueva línea de adelanto de haberes a través de Sidecreer, con un cupo de hasta 2.000 millones de pesos. El financiamiento podrá devolverse en hasta 12 meses y tendrá una tasa nominal anual del 45 por ciento, presentada como una de las más bajas del mercado para este tipo de herramienta.

El tercer componente del programa es un plan de refinanciamiento de deudas con Sidecreer. Como complemento del Plan de Alivio Financiero impulsado junto al Banco de Entre Ríos, la propuesta permitirá refinanciar saldos de la tarjeta en hasta 48 meses, con una tasa del 35 por ciento, y con un tope de cinco millones de pesos por usuario.

Finalmente, el gobierno dispuso un nuevo orden de prelación de los descuentos sobre los recibos de haberes. La medida busca regularizar el modo en que impactan los distintos consumos y obligaciones, con el objetivo de evitar prácticas abusivas y otorgar mayor previsibilidad a empleados y jubilados.

Cómo acceder

El presidente de Sidecreer, Mariano Reyno Buch, detalló que la modalidad para gestionar los beneficios depende de la línea elegida. Respecto a la línea de adelantos, afirmó que «se va a poder resolver vía la aplicación de Sidecreer de manera 100 por ciento online». Para el desendeudamiento y reordenamiento crediticio, indicó que el trámite comienza «acercándose de manera presencial a cualquiera de nuestras sucursales en la provincia o bien remitiendo correo electrónico o por los canales de atención que tenemos por WhatsApp», aunque precisó que «se lo va a hacer concurrir de manera presencial porque tiene que ver con la precisión de lo que se quiere reestructurar», requiriendo «un análisis particular y un trabajo personalizado con cada uno de los interesados».

Finalmente, para la incorporación de nuevos usuarios, señaló que «aquellos empleados públicos o jubilados que todavía no tienen la tarjeta Sidecreer fácilmente pueden adherirse e ir a los locales de Sidecreer o a través de Mi Entre Ríos», de forma digital.

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