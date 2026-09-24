Se reunió en Sesión Ordinaria el Concejo Deliberante Estudiantil de San José

Este jueves 24 de septiembre en la Sala de Sesiones “Alejo Peyret” del Honorable Concejo Deliberante de San José, se reunieron en Sesión Ordinaria los miembros del Concejo Deliberante Estudiantil sancionando las siguientes normativas:

Ordenanza 1/2026, contiene proyecto de Ordenanza para la creación de un digesto normativo exclusivamente para el Concejo Deliberante Estudiantil.

Minuta de Comunicación 1/2026, la cual requiere al DEM el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en la Ordenanza Municipal 4/2023.

Minuta de Comunicación 2/2026 que requiere al DEM que evalúe la posibilidad de establecer el estacionamiento vehicular sobre calle Lavalle en el sector comprendido entre la Esc. Nº 1 “Colonia San José” y el “Instituto San José D-46”.

Resolución 1/2026, que contiene un proyecto de resolución para adherir a las conmemoraciones relativas al aniversario de la creación de la República de Entre ríos el 29 de septiembre. Este último tema fue sancionado sobre tablas.

Cabe destacar que estas normativas serán elevadas al Concejo de mayores para ser trabajadas.

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