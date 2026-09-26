El HCD San José acompañó el Día de los Jubilados y Jubiladas

En el marco del Día de los Jubilados y las Jubiladas, se desarrolló este viernes 25 de septiembre una jornada de encuentro y celebración en el Predio Multieventos, con actividades lúdicas y recreativas, juegos, baile, música y la elección del Soberano y la Soberana, organizada desde la Secretaría de Salud y Bienestar Social del municipio junto al Área de Adultos Mayores.

La jornada contó con el acompañamiento de la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante de San José, Mirta Pérez, y la Concejal, Silvia Camejo, quienes participaron de este espacio destinado a compartir, encontrarse y celebrar con las personas mayores. Además junto a la Secretaria de Salud, Mariel Gavallisi y el Referente de Adultos Mayores, Alberto Auban hicieron entrega de subsidios no reintegrables para los Centros de Jubilados de la ciudad.

La propuesta también contempló transporte para quienes no cuentan con movilidad, con puntos de salida desde las 8:00 horas en Plaza El Brillante y distintos barrios, y llegada al Predio Multieventos a partir de las 9:00 horas.

Desde el HCD San José se destacó la importancia de acompañar estas iniciativas que generan espacios de encuentro, recreación y participación para las personas mayores, fortaleciendo los vínculos y la vida comunitaria.

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