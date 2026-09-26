El Municipio de Feliciano va finalizando una nueva obra para las escuelas

La Municipalidad de San José de Felicano se encuentra alcanzando un objetivo muy importante: los trabajos de construcción de veredas e iluminación en la Escuela Primaria N° 31 «Ana Coronado de Ojeda», la Escuela Secundaria N° 7 «Félix Alfredo Rico» y la UENI N° 69 presentan un avance del 98%.

​Esta obra, financiada en su totalidad con fondos municipales, está muy cerca de culminarse. «En los próximos días estaremos completando la instalación de los lomos de burro y las últimas luminarias para garantizar una óptima iluminación y mayor seguridad vial e integral para toda la comunidad educativa», puntualizó al respecto el Intendente Arévalo.

​Expresando asimismo que «queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a los equipos directivos de cada institución y a la Dirección Departamental de Escuelas por su valiosa colaboración, apoyo y anuencia para que este proyecto sea hoy una realidad».

​»Seguimos trabajando por la educación y la seguridad de nuestros estudiantes», cerró Damián Arévalo

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