Emprendimientos de San José recibieron financiamiento a través de los Microcréditos para el Impulso Local

El gobierno entrerriano, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, concretó una nueva entrega de Microcréditos para el Impulso Local en San José, donde 19 emprendedores accedieron a financiamiento para fortalecer proyectos vinculados a la producción y los servicios.

La entrega se realizó en el Salón del Concejo Deliberante de la ciudad y alcanzó un monto superior a los 4,5 millones de pesos. Este programa de microcréditos, que se implementa a través de la Secretaría de Integración Económica y Desarrollo Comunitario, tuvo como destinatarios a emprendimientos individuales y grupos de emprendedores, con propuestas vinculadas a la gastronomía, panificación, conservas, tejidos, costura, artesanías, gráfica y papelería artesanal, servicios de masajes, producción hortícola y apicultura. Entre las iniciativas que recibieron esta herramienta se encuentran los grupos Mujer Emprende, Las Flor y Fabian, Asava y Paseito Artístico, además de otros emprendimientos individuales. La diversidad de proyectos refleja el alcance de la herramienta para acompañar distintas actividades que se desarrollan en la localidad.



Como parte de las acciones desarrolladas en San José, también se llevaron adelante dos jornadas del Ciclo de Capacitaciones en Economía Social y Técnicas Emprendedoras, orientadas a brindar herramientas para fortalecer la gestión y comercialización de los emprendimientos. Las instancias de capacitación complementan el acceso al financiamiento y apuntan a fortalecer las capacidades de gestión, comercialización y planificación de quienes llevan adelante emprendimientos en la localidad.



Durante las actividades estuvieron presentes la directora General de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Humano, Rosario Ledri; la viceintendenta de San José, Mirta Pérez; la secretaria de Turismo y Desarrollo Humano, Anabella Lubo; el coordinador de Trabajo y Producción, Tomás Dalleves; el senador Ramiro Favre y la concejal Evangelina Müller.

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