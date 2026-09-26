En una investigación lograron recuperar una motocicleta

En el marco de las actuaciones iniciadas por un hecho contra la propiedad, personal de la División Investigaciones e inteligencia criminal, con la colaboración de la Sección Comando Radioeléctrico de Jefatura Departamental Colón, logró la localización y posterior secuestro de un motovehículo que había sido denunciado como sustraído.

El procedimiento tuvo lugar en la noche de este viernes, tras el seguimiento de datos recabados en relación a la causa, una comisión se hizo presente en una finca ubicada en calle Salsipuedes de Colón, donde procedieron a entrevistarse con la propietaria de la vivienda.

Durante la intervención policial, la ciudadana manifestó espontáneamente que su hijo adolescente había arribado con un rodado de similares características al buscado, exponiendo su total predisposición para colaborar con las autoridades e investigar el origen de la unidad. Seguidamente, al hacerse presente el joven con la motocicleta en cuestión, el personal actuante procedió a corroborar la numeración de chasis y motor, constatando que se trataba efectivamente del rodado requerido.

Ante este escenario, se formalizó la comunicación con la UFI de Colón, quien ordenó el inmediato secuestro de la motocicleta marca Guerrero y dispuso que, una vez culminados los peritajes mecánicos correspondientes para verificar su estado, sea entregado a su legítimo propietario.

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