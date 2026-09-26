Personal policial recuperó moto que tenía pedido de secuestro y anomalías

En el marco de las continuas tareas de prevención del delito desarrolladas en la ciudad, personal de la Sección Comando Radioeléctrico dependiente de Jefatura Departamental Colón, interceptó un rodado sobre el cual pesaba un pedido de secuestro activo por el supuesto delito de hurto, sumado a notorias irregularidades en su numeración de chasis.

El procedimiento tuvo lugar en la mañana de este sábado, en inmediaciones de calle Tucumán al 900, cuando una patrulla preventiva advirtió la circulación de una motocicleta en precarias condiciones de conservación y seguridad. Ante dicha anomalía, los efectivos procedieron a interceptar la marcha del rodado a los fines de la correspondiente identificación de sus ocupantes y la verificación de la documentación habilitante.

La unidad de marca Motomel, modelo B 110, era conducida por un adolescente de 16 años, quien era acompañado por un hombre de 35 años, ambos domiciliados en la localidad.

Al llevar a cabo el control de rutina, se confirmó que sobre la unidad pesaba una solicitud de secuestro vigente desde el 30 de enero de 2019, en relación a una causa radicada por el supuesto delito de hurto.

De igual modo, tras la inspección ocular de la estructura, se constató que el número de cuadro arrojaba una radicación diferente en la Provincia de Buenos Aires, figurando a nombre de otro titular registral, lo que configuraría una anomalía en el ensamblaje o registración de la unidad.

De forma inmediata se entabló comunicación con la Unidad Fiscal en turno, a cargo de la Dra. Noelia Batto, quien instruyó formalmente el secuestro del motovehículo y la supeditación de los involucrados al proceso de investigación.

En momentos en que se formalizaban las diligencias de rigor en la vía pública, un ciudadano de 51 años de edad se hizo presente en la escena manifestando ser el propietario de la unidad, motivo por el cual la fiscalía interviniente ordenó también su posterior trasladado para someterlo al procedimiento de rigor.

En consecuencia, los dos mayores de edad fueron conducidos a sede policial para su correcta identificación. Por su parte, el adolescente fue trasladado hacia Comisaría de la Minoridad, donde tras formalizarse los actuados pertinentes fue entregado a sus progenitores.

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