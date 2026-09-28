Aprehendo por intentar agredir con un cuchillo a vecinos y personal policial

Durante los primeros minutos de este lunes, personal de la Sección Comando Radioeléctrico debió intervenir en un grave altercado en la vía pública que culminó con la aprehensión de un hombre de 32 años de edad, quien arremetió con un arma blanca tanto contra sus vecinos como contra los efectivos policiales que acudieron a neutralizar el conflicto.

El procedimiento tuvo lugar pasada la medianoche en inmediaciones sobre calle Ramírez al 500. A partir de una alerta recepcionada en la Sala de comunicaciones y Videovigilancia, el personal actuante acudió al sitio advertido, donde constataron una gresca entre particulares. En el lugar, se identificó y se visualizó un sujeto quien portaba un cuchillo y blandía la hoja en dirección a las personas presentes, realizando ademanes amenazantes e intentando asestarle puntadas a los allí reunidos.

Ante el riesgo inminente los efectivos presentes intentaron mediar, sin embargo, lejos de deponer su actitud hostil, el sujeto incrementó progresivamente su nivel de agresividad, dirigiendo sus acometidas contra el propio personal actuante. A raíz de la gravedad del escenario, se procedió a la reducción física del agresor y a la colocación de esposas.

En comunicación con la Fiscal de turno Dra. Noelia Batto, se dispuso la aprehensión de este ciudadano quien quedó supeditado a una causa iniciada por el supuesto delito de Amenazas Calificadas y Resistencia a la Autoridad.

www.discofm.com.ar