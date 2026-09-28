Renuevan el alerta amarillo para Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas para gran parte de Entre Ríos para este lunes y martes.



Durante el lunes y martes, Entre Ríos será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.



Ante la vigencia de la alerta amarilla, se solicita a la comunidad extremar los cuidados y seguir las siguientes recomendaciones de seguridad:



Ante tormentas y lluvias intensas:



Evitá salir.



No saques la basura.



Limpiá desagües y sumideros.



Alejate de zonas inundables.



Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

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