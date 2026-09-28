Reunión de coordinación territorial para la prevención de la trata de personas en Feliciano

Durante la semana pasada, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, mantuvo una reunión de trabajo con la coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas, Silvina Calveyra —organismo dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos—, y con funcionarias de la coordinación local del Copnaf.

​El encuentro tuvo como propósito principal fortalecer la prevención en el territorio, sensibilizar a los efectores públicos y consolidar herramientas para la detección temprana de posibles situaciones de trata con fines de explotación laboral y sexual.

​Durante la jornada, la funcionaria provincial expuso las principales líneas de acción del área y destacó la importancia del trabajo multidisciplinario e interinstitucional conjunto entre el Provincia, el Municipio y las distintas instituciones locales.

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