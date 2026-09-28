San José se destaca en la Feria Internacional de Turismo

San José tiene una participación destacada en la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrolla en La Rural de Palermo y reúne a destinos, prestadores y profesionales de la actividad turística de Argentina y distintos países.

El destino forma parte del stand de la provincia de Entre Ríos y comparte la propuesta de promoción con la microrregión Tierra de Palmares, en una estrategia que busca fortalecer la presencia regional y dar a conocer la oferta turística de San José durante todo el año.

Entre las acciones que más llamaron la atención durante el fin de semana estuvieron los “Puntos Verano”, que recorrieron distintos sectores de la feria con juegos, entrevistas y dinámicas participativas promocionando «El Verano Más Largo de Entre Ríos», que comeinza el 10 de octubre en San José. Como parte de la propuesta, quienes participaron pudieron acceder a estadías para dos personas en San José, aportadas por prestadores turísticos de la ciudad.

La gastronomía fue otro de los ejes de la presentación. El sábado se ofrecieron empanadas de ciervo, mientras que el domingo se presentaron chacinados, alfajores y licores. Las propuestas permitieron poner en valor productos y sabores de la región y, al mismo tiempo, presentar la diversidad de experiencias que ofrece San José más allá de la temporada estival.

La participación del destino también alcanzó a medios de alcance nacional, con intervenciones y entrevistas para C5N y La Nación+, ampliando la difusión de la propuesta turística sanjosesina.

La actividad continúa este lunes y martes con las jornadas profesionales de la FIT, destinadas a agentes de viajes y referentes del sector. La agenda representa una oportunidad para generar nuevos contactos comerciales, fortalecer vínculos y avanzar en alianzas que contribuyan a la promoción y comercialización del destino.

En este marco, este lunes a las 15 horas, en el stand de la Subsecretaría de Turismo de la Nación, se presentarán las etiquetas de la bodega local Casona de Piedra. La actividad permitirá poner nuevamente en escena a la vitivinicultura entrerriana y proyectar sus productos en una de las principales vidrieras turísticas del país.

Con una agenda que combina promoción, gastronomía, experiencias y encuentros profesionales, San José transita su participación en la FIT buscando ampliar su posicionamiento y mostrar por qué es un destino para descubrir durante todo el año.

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