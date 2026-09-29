4 años de administración municipal del Complejo y de los recursos termales de San José

Hace 4 años, en el marco del Día Mundial del Turismo, desde el Municipio se daba a conocer una decisión trascendente para nuestra ciudad: recuperar la administración del Complejo y de los recursos termales de San José.

«Más allá de la decisión política y del hecho administrativo, este paso nos permitió a todos los sanjosesinos recuperar una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad», manifestó al respecto Gustavo Bastian.

A partir de allí pudimos

Consolidar un Programa Turístico para San José, trabajando de manera articulada con el sector privado.

Potenciar y acompañar nuestra oferta, atractivos y actividades turísticas, fortaleciendo a San José como destino.

Generar recursos económicos para volcarlos al desarrollo de infraestructura y mejoras para toda la ciudad.

Acompañar al deporte y a nuestras instituciones, potenciando su trabajo y contribuyendo a visibilizar nuestra ciudad y nuestro destino turístico.

Pero el desarrollo turístico de San José no se limita a las Termas.

El Intendente de San José hizo referencia a los 4 años de administración local del complejo explicando que «durante estos años también seguimos trabajando para potenciar nuestras fiestas nacionales y provinciales, fortalecer las actividades culturales y recreativas, y avanzar en la recuperación del Predio Turístico ubicado en el barrio del Balneario, recuperando y poniendo en valor espacios que forman parte de nuestra identidad».

«Todo forma parte de una misma mirada: hacer del turismo una verdadera política de desarrollo local, que genere trabajo, movimiento económico, oportunidades y orgullo por nuestra ciudad», cerró Bastian.

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