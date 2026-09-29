Investigación policial derivó en el secuestro de una bicicleta requerida por hurto

En horas de la noche de este lunes, personal de la Sección Comando Radioeléctrico, dependiente de Jefatura Departamental Colón, acudió a la zona de calles Tratado del Pilar y Lavalle, tras un llamado que alertaba sobre la presencia de un hombre alterando el orden en la vía pública.

Al arribar al lugar, los efectivos identificaron al ciudadano y, durante el procedimiento, verificaron la bicicleta rodado 29, marca Venzo, en la que se movilizaba. Al consultar sus datos, se estableció que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente, relacionado con una denuncia por hurto radicada el pasado 2 de septiembre en Comisaría San José.

Informada la Fiscalía en turno, se dispuso el secuestro de la bicicleta para su posterior restitución a su propietario. En cuanto al sujeto, fue trasladado a Sede Policial para las diligencias correspondientes, quedando supeditado a la causa.

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