Lo aprehenden por ingresar a la vivienda de su ex pareja y provocar daños

En horas de la mañana de este martes, personal de la Sección Comando Radioeléctrico, dependiente de Jefatura Departamental Colón, tomó conocimiento de un conflicto registrado en una vivienda de calle Castelli, donde una mujer alertó sobre el ingreso de su ex pareja al inmueble.

Al hacerse presente el personal policial, se constató que el sujeto habría ocasionado daños en la puerta de acceso para ingresar a la vivienda y, posteriormente, provocó destrozos en distintos elementos del interior.

Con las características aportadas, se inició la búsqueda del involucrado, quien fue localizado posteriormente en inmediaciones de calles Cot y Noailles.

Puestos en conocimiento todos los pormenores a la Unidad Fiscal de turno, se dispuso su aprehensión y traslado a Sede Policial, donde quedó alojado a su disposición.

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