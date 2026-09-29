Secuestran armas y gran cantidad de municiones tras un allanamiento por violencia de género

A raíz de un proceso investigativo impulsado ante una denuncia por presunta violencia de género, personal policial de Comisaría de Villa Elisa, dependiente de Jefatura Departamental Colón, llevó adelante este lunes un exhaustivo procedimiento de allanamiento y registro domiciliario en una vivienda de la ciudad jardín, donde se logró al secuestro de múltiples armas de fuego, accesorios y un importante caudal de cartuchería de diversos calibres.

En el diligenciamiento que dio inicio alrededor de las 14 hs, en una finca situada sobre la calle Castelli al 1100, habitada por un sujeto de 28 años, se logró la localización e incautación de un variado armamento. Asimismo, la requisa permitió el decomiso de una considerable cantidad de cartuchería adicional, entre la que se contabilizaron una veintena de cartuchos calibre 12/70, unidades intactas de marca Remington, vainas servidas y diversos proyectiles.

Todos los elementos secuestrados fueron trasladados a la sede policial en calidad de depósito preventivo y puestos de inmediato a disposición de la Magistratura actuante, con el fin de avanzar en el esclarecimiento de los hechos y garantizar las medidas de protección dispuestas para la denunciante.

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