Aprehensión por desobediencia judicial y amenazas

En horas de la tarde de este martes, personal de la Sección Comando Radioeléctrico, dependiente de Jefatura Departamental Colón, se constituyó en inmediaciones de calles Gouchón y General Paz, a raíz de un incidente registrado entre integrantes de un mismo grupo familiar.

Al arribar, los efectivos localizaron a un hombre de 38 años, quien habría protagonizado un altercado con un adolescente de 16 años, durante el cual se produjeron amenazas y una situación de violencia que requirió la presencia policial.

Al verificar la situación, se estableció que el involucrado tenía vigente una medida judicial que le impedía acercarse al domicilio y mantener cualquier tipo de contacto o conducta molesta respecto de integrantes de su núcleo familiar.

Ante esta situación, se puso lo ocurrido en conocimiento de la Fiscalía en turno, desde donde se dispuso la aprehensión del hombre, quien fue trasladado y alojado en sede policial, quedando a disposición de la Justicia por el delito de desobediencia judicial y amenazas calificadas en flagrancia.

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