Blanzaco expuso ante el Senado el trabajo que desarrolla la provincia en materia de salud mental

Este miércoles se celebró la reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General y de Salud Pública y Drogadicción del Senado, donde el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, expuso en el marco del Proyecto de Ley sobre la Red Integral de los Cuidados de la Salud Mental y Bienestar Psicosocial en Territorios Entrerrianos.

El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, agradeció la convocatoria e hizo énfasis en la necesidad de que instancias similares sean más frecuentes con la mejora continua como premisa, destacando la capacidad de escucha del gobernador Rogelio Frigerio para generar los cambios que cada territorio requiere, con sus particularidades y perfil humano.

En su alocución por el debate de la nueva norma, el ministro declaró: «Más que aspirar a sancionar nuevas leyes, creo que se debe profundizar el trabajo para cumplir y mejorar la normativa actual». En este marco, recordó que la salud mental es uno de los pilares que marcó, con prioridad de trabajo, el inicio de la gestión al frente de la cartera sanitaria; de ahí el recupero de la jerarquía de la Dirección General de Salud Mental. «A título personal, soy médico clínico, terapista y hace 30 años que ejerzo la profesión. Y quienes trabajamos en la salud pública, conformando e integrando equipos, conocemos la problemática desde lo humano», remarcó.

«No vengo de atrás de un escritorio, sino de la experiencia de trabajar en un hospital de alta complejidad, donde conocemos de primera mano la demanda que enfrenta el sistema de salud. Y hoy, una parte muy importante de esa demanda está vinculada a la salud mental. Por eso, necesitamos abordar esta problemática con una mirada integral, articulada y sostenida, que nos permita dar respuestas concretas a la población», expresó.

En la oportunidad, el funcionario brindó precisiones sobre las diferentes líneas de acción que lleva adelante el gobierno entrerriano y se refirió al Decreto Provincial N° 2130/26, que establece la Urgencia Sanitaria en Salud Mental en toda la provincia para reforzar el recurso humano en los lugares más críticos.

«Sabemos que, como todo en Salud, las necesidades son infinitas y los recursos son limitados, así que tenemos que dirigir los recursos donde realmente hay que ponerlos. Por ejemplo, en la costa del Uruguay, donde hay un déficit de profesionales mayor a la costa del Paraná, pudimos reforzar el hospital San Benjamín con cargos que envió la legislatura y darle una mayor estabilidad al personal», explicó el funcionario.

Asimismo, detalló que más allá del trabajo que se lleva adelante para ampliar la disponibilidad de profesionales como psicólogos y psiquiatras, se ha avanzado en materia de capacitación. En este sentido, un activo fundamental ha sido el programa de acción mhGAP (mental health Gap Action Programme) de la Organización Mundial de la Salud, que contempla la formación del recurso humano no especializado en salud mental (como enfermeros, trabajadores sociales o médicos de cabecera), permitiendo ampliar la red de primera escucha en los centros de salud.

También volvió a conformarse la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos (Coprisma), espacio que mediante reuniones periódicas involucra a diferentes áreas de Gobierno, organismos descentralizados y otras reparticiones, brindando un espacio para discutir políticas sanitarias de manera proactiva.

El funcionario destacó la continuidad y el fortalecimiento de la Línea 135, creada en el gobierno precedente para la atención de urgencias en salud mental las 24 horas de todos los días del año.

En torno a los próximos avances en agenda, el funcionario señaló que se prevé la apertura de una casa de medio camino en Rosario del Tala y un Hospital de Día en el Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante. Además, se planifica la reubicación de la Casa de Medio Camino de Paraná y la posibilidad de abrir un centro para la problemática de consumo en su ubicación actual.

Párrafo aparte, Blanzaco puso de relieve el trabajo transversal para solucionar cada uno de los temas emergentes en política sanitaria, con estadísticas claras y elocuentes.

En el marco de acciones que impulsa la Provincia se destaca también la campaña Decilo de concientización para promover que se hable de salud mental y facilitar que quienes atraviesan una situación de malestar puedan expresarlo y pedir ayuda.

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